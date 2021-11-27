المطران حنا: نقف لجانب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام
عبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن تضامنه وتعاطفه مع اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام .
وطالب المطران حنا المؤسسات الدولية والانسانية والحقوقية بالتدخل من اجل الافراج عن هذه الجثامين لكي يتم دفنها حسب الاصول المتعارفة .
وقال حنا: "بأن ملف استرداد جثامين الشهداء انما يعتبر موضوعا في غاية الاهمية ويجب التواصل مع كافة الجهات المعنية من اجل هذه المسألة التي تخصنا جميعا".
وأضاف" أن احتجاز جثامين الشهداء انما تعتبر جريمة بحق الانسانية تضاف الى الجرائم المرتكبة بحق شعبنا من قبل الاحتلال ، ويجب مواصلة الجهود واستمراريتها حتى تعود الجثامين ويتم حل هذا الملف الانساني بالدرجة الاولى".
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