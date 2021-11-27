صحيفة إسرائيلية تقارن بين متحور (أوميكرون) والفيروس الصيني الأصلي

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "التوقعات المقلقة لتفشي المتحور الجديد أسرع مما كنا نظن"، لافتة إلى أن البيانات، تشير إلى أن متحور (أوميكرون) ينتشر بمعدل أكثر 500% من فيروس (كورونا) الصيني الأصلي.وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى الآن تم اكتشاف 32 طفرة في بروتين سبايك المتحور، والذي يبدأ عملية العدوى، ويثير مخاوف كبيرة بشأن مقاومة اللقاح.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن أحدث مخطط بياني نشره علماء الأوبئة في الولايات المتحدة مدى خطورة الفيروس، لقد تسبب في الوصول لذروة معدل الإصابة في غضون أيام قليلة من اكتشافه، أكثر بكثير من معدل الإصابة بالمتحورات الأخرى.