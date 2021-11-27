خوراكبوالا يناقش سفير مصر في الهند فرص الاستثمار





رام الله - دنيا الوطنإلتقى السيد عدنان خوراكبوالا المدير التنفيذي لمجموعة مونجيني وائل حامد سفير مصر في الهند ناقش اللقاء الاستثمارات الهندية في مصر وخطط التوسع والاستثمار المحددة المستقبلية لشركة مونجيني في مصر.و حرص مصطفى شيخون الملحق التجاري على فهم التحديات تواجه المستثمر الهندي عامة في مصر وعن أهم التحديات التي تواجه مصنع وشركة مونجيني.أعرب السيد عدنان عن سعادته بالاستثمار في مصر مشيراً إلى أن مصر سوق واعدة ومربحة للغاية للمستثمر الأجنبي ومصر أرض خصبة للاستثمار ومليئة بالفرص الاستثمارية.ودعا المستثمرين الهنود والأجانب لضخ استثماراتهم في مصر لأنه السوق الأعلى ربحية والاكثر جذبا ووجود الكثير من فرص الاستثمار الواعدة به وتقدم بالتهنئة للسفير لمهمتهم الجديدة في الهند متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.