شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و56 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: ثلاث حالات وفاة و56 إصابة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و(56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (30) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (396)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (186905) إصابة، والحالات النشطة (1362) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (183900) حالة، والوفيات (1643) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (49) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (36) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (503632) شخصاً التطعيم.

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