لجنة الانتخابات تنشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين بالانتخابات المحلية.. هذا موعد الاقتراع والدعاية الانتخابية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها نشرت، اليوم السبت، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021.وأشارت اللجنة في تصريح نشرته، صباح اليوم السبت، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن الاقتراع سيجري يوم 11/12/2021.وأكدت اللجنة، أنه سيجري الاقتراع في 154 هيئة محلية، ترشح فيها 573 قائمة، تضم 4.480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1.514 مقعداً.في السياق ذاته، أعلنت اللجنة في تصريحها، أنه من المقرر ان تنطلق اليوم السبت، مرحلة الدعاية التي ستستمر لمدة 13 يوماً.