الشعبية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية على المشاركين بجنازة الشهيد أمجد أبو سلطان

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح اليوم السبت، ما وصفته بـ "الاعتداء الوحشي" للأجهزة الأمنية على المشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم أمس الجمعة.وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي: "إنّ ما حصل يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها، وتواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية".وشدّدت الجبهة الشعبية على أنّ "هذا الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه"، داعيةً السلطة الفلسطينية إلى "تَحمّل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها"، وفق تعبيرها.وأكّدت على أنّ مقاومة الاحتلال حقٌ مقدّس، وحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون، مطالبةً جميع القوى السياسية لإدانة هذا الاعتداء ورفض كل أشكال القمع والتعرّض لأي نشاط سياسي أو مقاوم، داعيةً لرفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجريمة.