العراق: الصدر يدعو لكشف التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي





رام الله - دنيا الوطندعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، أمس الجمعة، إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وقال الصدر في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".وأضاف: "ومن هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي وإنزال العقوبة المناسبة بهم ،ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً".وكانت طائرات مسيرة على متنها متفجرات، استهدفت في السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عند المنطقة الرئاسية المحصنة وسط بغداد، ما تسبب بإحداث أضرار مادية وإصابة بعض من أفراد حمايته.