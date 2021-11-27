دولي

الولايات المتحدة تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا للتفاوض

الولايات المتحدة تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا للتفاوض
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الخارجية الأمريكية، عن قلقها البالغ  إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا، مؤكدة أن هناك ضرورة ملحة لإجراء مفاوضات.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "عبر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات".

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم، ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين.

وخلال الأسابيع الأخيرة حققت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إنجازات ميدانية كبيرة وأفادت بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضاً الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.

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