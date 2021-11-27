وزير الكهرباء المصري: تشغيل أول مفاعل نووي بالضبعة 2026

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "إن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة".وأضاف شاكر: "سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع فى 2026، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا"، بحسب ما صرح به لموقع "اليوم السابع".وأكد شاكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا في الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلي الحديث.