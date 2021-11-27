كيف علق البرلمان العربي على فوز الإمارات برئاسة (الإنتربول)؟









رام الله - دنيا الوطنقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أمس الجمعة، إن فوز مرشح الإمارات أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وذلك بمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يدل على ريادة دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي فيها .ووجه العسومي التهاني لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لفوزها برئاسة (الإنتربول)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية من 23 الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفق (وام).وأضاف رئيس البرلمان العربي في بيان له: "أن هذا الفوز المستحق لمرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكور أحمد ناصر الريسي ليصبح أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الرفيع يؤكد ريادة دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي فيها وفي منظومتها الأمنية كما أنه يعزز من الحضور العربي في هذه المنظمة".وعبر العسومي عن أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها بمزيد من التقدم والازدهار والنجاح وهي على مشارف اليوم الوطني الخمسين.