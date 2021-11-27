حنيفات: الأردن من بين أكبر 10 دول منتجة للزيتون في العالم

خالد حنيفات،





وذكر أن الوزارة تسعى أن يكون هذا المهرجان دولياً خلال السنوات القادمة، والعمل على إقامة معرض دائم للمنتجات الريفية لتوفير نوافذ تسويقية دائمة لقطاع الزيتون ومنتجاته.







رام الله - دنيا الوطنشاركوزير الزراعة الأردني، الخميس الماضي، نياباً عن ملك الأردن مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية 21، الذي تنظمه وزارة الزراعة سنوياً.وقال حنيفات: "إن القطاع الزراعي يشهد تطوراً مستمراً في أساليب الإنتاج، ويعد الأردن من بين أكبر 10 دول منتجة للزيتون في العالم، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المملكة حوالي مليون دونم وتضم أكثر من 20 صنفاً"، وفق (المملكة).وأضاف "أصبحت معاصرنا تواكب أحدث أساليب التكنولوجيا في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى رفع جودة الزيت المنتج والقادر على المنافسة والتفوق عالميا، ويتوفر حاليا في الأردن 138 معصرة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 451 طنا/الساعة".وأكد وزير الزراعة الأردني على أهمية مساعدة قطاع الزيتون على تسويق منتجاته، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد زيادة المساحة المقام عليها مهرجان الزيتون الوطني لتصبح 11 ألف متر مربع وزيادة مدة المهرجان إلى 10 أيام بدلا من 4 أيام، لتوفير نوافذ تسويقية مجانية لمنتجات الزيتون.ولفت حنيفات إلى أن عدد المشاركين في المهرجان بلغ نحو 500 سيدة من البوادي والأرياف والمخيمات و18 مطبخا انتاجيا، وكذلك اصحاب المعاصر والجمعيات التي تقوم بصناعة المأكولات الشعبية والمنتجات الريفية والحرف اليدوية.