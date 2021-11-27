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بكر: 300 مركب صيد بحاجة للصيانة و95% من المحركات غير صالحة للعمل

بكر: 300 مركب صيد بحاجة للصيانة و95% من المحركات غير صالحة للعمل
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن – رغد داود
قال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي أنه بقدوم فصل الشتاء، يقبل الصياد على المأساة والخطورة الحقيقية، من خلال منع إدخال كل معدات الصيد وعلى رأسها المحركات وقطع الغيار ومواد التصنيع وصيانة السفن، و95% من محركات الصيادين عمرها الافتراضي انتهى وغير صالحة للعمل، وبشكل يومي يقوم الصياد بعملية صيانة.

وأضاف بكر في حديثٍ لـ "دنيا الوطن": "هناك أكثر من 300 مركب بحاجة للصيانة ولا يوجد مواد في الأسواق لمعالجتها فتغرق نتيجة الكسور والخراب، فمحركات الصيادين لا تتحمل قوة الأمواج ولا الرياح خاصة في فصل الشتاء، ومن الممكن أن تتعطل خلال دخولها ما بين الأمواج، فتتعرض حياة الصياد للخطر ومركبه للانقلاب".

وتابع مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي: "هناك أكثر من 50 ألف صياد يعاني نتيجة الحصار المفروض على حالة الصيد في غزة منذ أكثر من 16 عاماً، والاعتداءات المتكررة الاحتلال، ونتحدث عن دخل شهري للصياد أقل من 500 شيكل للصياد، ولولا المساعدات التي يتلقها الصيادين لكان الوضع أصعب بكثير".

ولفت مسؤول لجان الصيادين إلى أن الاحتلال يقسم الشريط البحري الضيق في قطاع غزة إلى عدة أقسام، ففي مناطق ثلاثة أميال وأخرى إلى ستة و12 و15، ولكن ما يمتلكه الصياد الفلسطيني بالمجمل هو 0% ميل نتيجة للاعتداءات المستمرة.

وحول إيقاف العمل في البحر خلال المنخفضات الجوية، نوّه أنه لا بدائل سواء في البحر أو البر، وعند الحديث عن قطاع غزة نتحدث عن أكبر منطقة في العالم يوجد بها بطالة، وبالتالي لا يوجد بدائل أو حلول حتى اللحظة، وقطاع الصيد كان أحد القطاعات المنتجة التي تساهم في الحياة الاجتماعية، والآن أصبح الصياد يعتاش على المساعدات الإنسانية.

وأوضح بكر أن الصياد الفلسطيني يكاد يكون حقل تجارب للأسلحة الإسرائيلية، ويرتكب الاحتلال جريمة أخرى تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة الموقعة في قوانين البحار من خلال تلاعبها بالمساحات البحرية المخصصة للصيد، وفرض الحصار البحري المشدد.

وأشار إلى أن واقع الصيادين وصل إلى حد المأساة؛ نتيجة لتؤثر قطاع الصيد بعدة إجراءات وجرائم ترتكبها سلطات الاحتلال الحربية المتمثلة بعمليات الملاحقة والمطالبة اليومية، وما يترتب عليها من تدمير للمراكب وسرقتها من داخل البحر، إضافة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة باتجاه الصيادين المدنيين العزل.

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