مصر توجه رسالة عاجلة للمواطنين بعد ظهور متحور (أوميكرون) الجديد









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه يجب الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي (الكمامة)، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، من أجل الوقاية من الإصابة بـ(كورونا).وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن الوزارة تتابع على مدار الساعة، الوضع الوبائي في مصر والعالم، خاصة بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم (أوميكرون)"، وفق (الوطن) المصرية.وأضاف: "أن الوزارة تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) في العالم".وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة بفيروس التاجي، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.وودعت الوزارة، المواطنين بضرورية التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس (كورونا).