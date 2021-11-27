إبعاد شاب مقدسي عن الأقصى لمدة شهر



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قنبر فجر الأربعاء، واقتادته للتحقيق

وهو من سكان بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.









رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أحد الشبان المقدسسين شرط إبعاده عن المسجد الأقصى شهرًا.وقالت والدة الشاب أنس قنبر: "إن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها يوم الأربعاء الماضي، ومددت توقيفه لأيام"، وفق (القسطل).وأضافت: " أن المحكمة قضت أمس بالإفراج عنه شرط إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة شهر، وكفالة بقيمة 500 شيقل، و5 آلاف في حال مخالفته شروط الإبعاد".