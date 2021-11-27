إبعاد شاب مقدسي عن الأقصى لمدة شهر
قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أحد الشبان المقدسسين شرط إبعاده عن المسجد الأقصى شهرًا.
وقالت والدة الشاب أنس قنبر: "إن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها يوم الأربعاء الماضي، ومددت توقيفه لأيام"، وفق (القسطل).
وأضافت: " أن المحكمة قضت أمس بالإفراج عنه شرط إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة شهر، وكفالة بقيمة 500 شيقل، و5 آلاف في حال مخالفته شروط الإبعاد".
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قنبر فجر الأربعاء، واقتادته للتحقيق
وهو من سكان بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.
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