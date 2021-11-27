الشخرة: الصحة ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "أوميكرون"

كمال الشخرة،

وأكد

على أن الوزارة تتواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد ومدى انتشاره، و

الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشافها وسيتم العمل على توفيرها.

رام الله - دنيا الوطنقالالمتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم السبت، تعليقاً على متحور "أوميركون" الأفريقي، إن هناك قلق عالمي متزايد من المتحور الجديد، وخطر المتحور الجديد يكون في سرعة انتشاره ونوع الإصابة به.وأوضح الشخرة أن المصاب بهذا المتحور قد يتعرض لأعراض صعبة جدًا، منوهاً إلى أن وزارة الصحة ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.