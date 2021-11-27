شاهد: مظاهرات حاشدة في الأردن رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنشهدت المملكة الأردنية الهاشمية احتجاجات حاشدة، أمس الجمعة، دعت لها الحركة الشعبية للتغيير والتي انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد في عمان، رفضاً لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.ورددوا المحتجين الهتافات الرافضة لاتفاقية الماء والكهرباء مع الاحتلال، ووصفوها بـ(الإذلال والإرتهان)، وفق (الميادين).ويوم الاثنين الماضي، ووقعت إسرائيل والأردن والإمارات، اتفاقية (الكهرباء مقابل الماء)، بحضور المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، التي تشمل عدة مشاريع في مجال الطاقة والمياه.