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شؤون فلسطينية

إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5451 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4892.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5233 مواطناً و154 أجنبياً، و64 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر: "أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4686 مواطناً، و164 أجنبياً، و42 من فلسطيني الداخل".

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع وأراضي عام 48.

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