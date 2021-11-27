فرحان علقم يدعو للتصدي لاقتحام هرتسوغ للمسجد الإبراهيمي



وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد ذكرت بأن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاك هرتسوغ" قرر افتتاح احتفالات ما يسمى بعيد الأنوار "حانوكا" اليهودي، بإضاءة الشمعة الأولى في المسجد الإبراهيمي بالخليل.



ويرى المتابعون أن هرتسوغ يريد إثباتا إضافيًا على ضم الخليل المحتلة إلى دولة الاحتلال، بحكم الأمر الواقع.



وتزامن الإعلان عن اقتحام هرتسوغ للخليل مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".







رام الله - دنيا الوطنقال فرحان علقم المرشح عن قائمة القدس موعدنا: "إن اعتزام رئيس كيان الاحتلال "يتسحاك هرتسوغ" اقتحام المسجد الإبراهيمي أمر خطير، يجب التصدي له وخطوة للتأكيد على تهويد المسجد".وأشار علقم الى أن موعدنا إن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل والمقدسات الاسلامية جريمة يجب مواجهتها.وأضاف" إن قرار الاحتلال بإطلاق احتفالات ما يسمى عيد الأنوار اليهودي من المسجد الإبراهيمي بحضور هرتسوغ دليل على حجم الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في كل وقت وحين".و دعا علقم الشعب الفلسطيني للتوجه للمسجد الإبراهيمي لمجابهة إجراءات الاحتلال بحقه، حيث طالب قيادة السلطة بالتوقف عن اللهث وراء سراب المفاوضات وعملية السلام والعمل على التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه.