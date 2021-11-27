التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة لتدمير منصة صواريخ بالستية.وقال التحالف في بيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية "، لافتاً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفق وكالة (واس).في السياق ذاته، أعن التحالف العربي عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ بالستية حوثية في محافظة صعدة شمالي غربي البلاد.وقال التحالف إن: "القصر الرئاسي بصنعاء ارتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين"، مضيفاً أن "طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين".