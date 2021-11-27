أستراليا: فرض حجراً صحياً على القادمين من تسع دول إفريقية

رام الله - دنيا الوطنقال جريج هانت، وزير الصحة الأسترالي، اليوم السبت، إن بلاده ستطبق الحجر صحي لمدة 14 يوماً على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية، وذلك لتفشي متحور (كورونا) الجديد هناك.وأضاف هانت في مؤتمر صحفي: "أن أي شخص ليس مواطناً أستراليا، وكان موجوداً خلال الأسبوعين الماضيين في البلدان الإفريقية، حيث تم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس (كورونا)، لن يتمكن من دخول أستراليا".الجدير ذكره، أن الخميس الماضي اكتشفوا العلماء متحورة جديدة من فيروس (كورونا) في جنوب أفريقيا.