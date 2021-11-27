مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة في وفيات وإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتواصل مصر تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الجمعة، عن تسجيل (65) وفاة و(913) إصابة جديدة بالفيروس.وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الجمعة، هو 354836 من ضمنهم 294903 حالة تم شفاؤها، و20237 حالة وفاة.وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.في سياق متصل، أشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم ، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس (كورونا) يحمل اسم "أوميكرون".وأكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19 ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.