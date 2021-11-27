توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب إيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أمس الجمعة النقاب، عن توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على خلفية المحادثات حول برنامج إيران النووي.ووفقاً للصحيفة، وصف مسؤولون إسرائيليون المحادثات التي أجروها مع المبعوث الأميركي لشؤون إيران، روبرت مالي، الذي زار إسرائيل بداية الأسبوع الحالي، بأنها كانت محادثات صعبة وخيبة أمل عميقة.وعبر مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم من إيداع المفاوضات مع إيران بأيدي مالي، معتقدين أن مالي سيسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي بأي ثمن، وأن الإيرانيين سيستغلون ضعفه.يشار إلى أن المحادثات حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى ستستأنف يوم الاثنين المقبل.