الاحتلال الإسرائيلي يحرم محافظ القدس من المشاركة في زفاف ابنته البكر















رام الله - دنيا الوطنرفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مشاركة محافظ القدس عدنان غيث في حفل زفاف ابنته منى والذي كان من المقرر أمس في رام الله.والخميس الماضي، أقرت سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية على محافظ القدس ومنعه من دخول مدن الضفة لمشاركة ابنته في حفل زفافها.وفي أجواء من الفرحة، رفع غيث شارة النصر، وودع ابنته قبل انطلاق موكب زفافها من مدينة سلوان بالقدس إلى مدينة رام الله، لإتمام مراسم زفافها هناك.وقال غيث في تصريحات صحفية: "إن كل محاولات الاحتلال في كسر إرادتنا ومنع فرحتنا باءت بالفشل؛ فإرادتنا وإيماننا بالله وعدالة قضيتنا أكبر من رسالتهم العسكرية، وأوهامهم البائدة بإذن الله"، وفق (القسطل).وأضاف "لقد قلت لابنتي ومحبوبتي كلمتين وسأعيدها لكم مرة أخرى إذا خُيرت بين مبادئي ومحبتها، ومحبة القدس والأقصى ومحبة أبناء شعبي، فبالتأكيد إن محبة القدس والأقصى وأبناء شعبي تفوق على محبتها أمام مبادئنا لا ننحني ولا نركع ولا ننكسر إلا لله في سمائه العليا"، بهذه العبارات ودّع غيث ابنته البكر والوحيدة فرحتها.وتابع غيث حديثه "أشكر أبناء شعبي في كل أماكن تواجدهم، (١٣) مليون شخص ونصف هم أصحاب رسالة وقضية عادلة، من حقهم أن يعيشوا آمنين مُطمئنين، في ظل دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس".