الرئيس الجزائري: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مشدداً على أن تهديد الجزائر من الرباط "خزي وعار" لم يحدث منذ 1948.وجاء تصريح تبون خلال حديثه مع سائل إعلام محلية، حيث أشار إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي قال فيها: "نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران وهي تقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.