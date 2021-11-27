ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتواصل ألمانيا تسجيل أعداد مرتفعة بوفيات وإصابات كورونا، خاصة مع انتشار المتحور الجديد (أوميكرون)، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد 303 حالات وفاة و67125 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً لآخر بيانات وإحصاءات معهد (روبرت كوخ)، الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى خمسة ملايين و717295 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100779 حالة وفاة.وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس (كورونا) مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.