أمريكا تعتبر المتحور (أوميكرون) إنذاراً خطيراً

رام الله - دنيا الوطنأفاد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أن بلاده بحاجة للاطلاع والمعرفة حول متحور (أوميكرون) الذي تم اكتشافه حديثاً في جنوب إفريقيا، لافتاً إلى أنه (إنذار خطير) ومثير للقلق.وقال فاوتشي: "إن موضوع (أوميكرون) لا يزال يتفاعل ويتطور، حيث لا تزال الحقائق تتوالى عنه"، مشيراً إلى وجود اتصالات نشطة للغاية مع علماء جنوب إفريقياً، وفق (روسيا اليوم).وأضاف: "أن تراكم المعلومات حول فيروس (كورونا) ومتحوراته ستعطي للعلماء فرصة أفضل للتنبوء بمدى فعالية اللقاحات ضد متحورات (كوفيد-19)".وتابع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: "أنه لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا المتحور يستطيع الهرب من الأجسام المضادة التي تحفزها اللقاحات الموجودة حاليا أم لا.. لكننا سنكتشف ذلك بالتأكيد".وذكر فاوتشي: "في الوقت الحالي، ندرس الأمر مع زملائنا في جنوب إفريقيا للحصول على موقف يمكن من خلاله اختباره بشكل مباشر. لذا، يجري الحديث الآن عن إنذار خطير قد يكون مشكلة - لكننا لا نعرف".وأشار إلى أن بعض المتحورات تثير القلق من ناحية إمكانية انتشارها سريعا، أو قدرتها على مقاومة الأجسام المضادة.من جهة أخرى، قال فاوتشي: "إنه لا يوجد مؤشر على وجود متحور أوميكرون في الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه ربما ينتشر بمعدل سريع إلى حد ما، حيث تم اكتشافه في جنوب إفريقيا بمسافر إلى هونغ كونغ، وبعدها أعلنت بلجيكا تأكيدها وجود حالة لديها من المتحور ذاته.