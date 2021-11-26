شاهد: قتلى في إطلاق نار على حافلة مدرسية في كوسوفو









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام صربية بسقوط ما لا يقل عن 4 قتلى جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد.وحسب التلفزيون الصربي، فإن مجهولين أطلقوا النار على الحافلة في بلدة غلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. وكانت التقارير الأولية تتحد عن إصابة شخصين بجروح.وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.