دولي

منظمة الصحة العالمية تطلق اسماً على المتحور الجديد لفيروس (كورونا).. ما هو؟

منظمة الصحة العالمية تطلق اسماً على المتحور الجديد لفيروس (كورونا).. ما هو؟
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، على المتحور الجديد لفيروس (كورونا)، والذي ظهر في جنوب أفريقيا، اسم "أوميكرون".

وأكدت المنظمة، في تصريحات صحفية، أن متحور فيروس (كورونا) الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا، بحسب ما جاء على موقع (العين) الإخباري.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض بشأن الوباء، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدا من البيانات العلمية حول المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا قبل اتخاذ "قرار مدروس" بشأن إغلاق محتمل للحدود.

وصرح الطبيب أنتوني فاوتشي لشبكة (سي إن إن) الأمريكية "سنتخذ قرارا في أقرب وقت ممكن عندما يكون لدينا مزيد من البيانات" حول هذا الموضوع، وذلك على عكس فرنسا وهولندا وبريطانيا التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا و5 دول مجاورة لها اعتبارا من منتصف نهار الجمعة.

وأضاف عالم المناعة "هذا النوع من الخيارات مطروح دائما، لكنك لا تريد أن تقول إنك ستفعل ذلك قبل أن يكون لديك سبب علمي"، وأردف "لذلك نسارع لجمع هذه البيانات العلمية من أجل اتخاذ قرار مدروس". 

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