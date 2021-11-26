تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ولاعب الجودو الجزائري فتحي نورين

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اتصالاً هاتفياً، مع لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، الذي امتنع عن منازلة اللاعب الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو الفائتة، وعوقب بحرمانه من المنافسة لمدة عشرة أعوام.وثمن هنية الموقف الأصيل الذي اتخذه اللاعب فتحي، معبراً عن موقف الشعب الجزائري الأصيل، معتبرًا أن هذه خطوة محل فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة.من جانبه عبّر اللاعب نورين عن تقديره لهذا الاتصال، وقال: "هذا الموقف واجب منا تجاه فلسطين التي تعتبر قضيتنا، فنحن مع فلسطين والقدس، وهذا ما تربينا عليه، وجزء من عقيدتنا وتراث آبائنا وأجدادنا".