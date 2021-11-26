بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين، عبر معبر رفح ليوم الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2021/39)، معلنة في الوقت ذاته عن اصدر كشف جديد للمسافرين من حملة الجوازات المصرية.وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة الى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.