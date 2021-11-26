بحرية الاحتلال تستهدف وتطرد قارباً من بحر مدينة غزة.. وفقدان الاتصال بـ"حسكة صيد"



واشار في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال تواصل انتشارها في بحر قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطناستهدفت الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بنيران رشاشاتها قارب صيد كبير في بحر مدينة غزة.وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فإن الزوارق الحربية طردت القارب من البحر على بعد 12 ميلاً غربي وادي غزة.في سياق متصل، أفاد زكريا بكر، منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، بأنه تم انقطاع الاتصال بحسكة صيد من غزة، على متنها صياد ونجله، وذلك بعد دخولهما للبحر بعد عصر أمس الخميس.