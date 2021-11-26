شؤون فلسطينية

وزير النقل يدعو لتدخل دولي وعربي لوقف بناء حي استيطاني على مطار قلنديا

وزير النقل يدعو لتدخل دولي وعربي لوقف بناء حي استيطاني على مطار قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير النقل والمواصلات عاصم سالم المنظمتين الدولية والعربية للطيران المدني للتدخل العاجل من أجل وقف بناء حي استيطاني على أرض مطار قلنديا في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر سالم في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال على بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس (قلنديا)، إضافة إلى بناء منشآت وحدائق على ما مساحته 1250 دونما بمثابة خطوة استفزازية تترافق مع ما تقوم به تلك السلطات والمستوطنين من هجمات مسعورة على أبناء شعبنا واستهدفت طلبة المدارس، وعرقلت العملية التعليمية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال إن سياسة هدم البيوت والمنشآت في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تطهير عرقي يستهدف تهجير المواطنين من منازلهم لإحلال المستوطنين مكانهم، وهو ما يقوض حل الدولتين وينتهك القرارات والقوانين والمعاهدات الدولية التي تحث على احترام حقوق الانسان وتعتبر الاستيطان جريمة حرب.

واعتبر تزامن تلك الانتهاكات مع حلول الذكرى العشرين لتدمير إسرائيل لمطار الشهيد ياسر عرفات الدولي وميناء غزة البحري تماديا في العدوان، واستخفافا بالقوانين الدولية ما يوجب تحركا دوليا للجم تلك السياسة العنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال.

وقال سالم: "إن مطار القدس يقع ضمن حدود عام 1967 وهو من أقدم مطارات الشرق الأوسط، وأنشئ قبل ما يسمى قيام دولة الاحتلال، إذ تم تأسيسه عام 1924 ويعد رمزا من رموز السيادة الوطنية الفلسطينية".

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