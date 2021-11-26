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الشرطة التونسية تحبط هجوماً أمام مقر وزارة الداخلية

الشرطة التونسية تحبط هجوماً أمام مقر وزارة الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بإحباط الشرطة هجوما أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

وأكدت إذاعة (موزاييك إف إم) أن أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة".

وأضافت أنه "قد تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".

كما أكدت صحيفة (الشروق) المحلية أنه "تم قبل قليل إيقاف شخص أمام وزارة الداخلية بعد إطلالق النار عليه بعد أن حاول الاعتداء على أمني بواسطة ساطور".

وقال شهود عيان إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية بينما انتشر في "تويتر" فيديو يظهر رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة على شخص.

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