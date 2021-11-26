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عالم فيروسات يكشف مصدر المتحور الجديد لفيروس (كورونا)

عالم فيروسات يكشف مصدر المتحور الجديد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشف عالم فيروسات بلجيكي بارز، أن شخصا عاد مؤخرا إلى القارة العجوز من بلد عربي، أصبحت حالة إصابته بالمتحور الجديد لفيروس (كورونا) في أوروبا الأولى من نوعها.

وأكد عالم الفيروسات، مارك فان رانست، الذي يعمل مختبره بالتعاون الوثيق مع هيئة الصحة العامة في بلجيكا، على حسابه في (تويتر)، اليوم الجمعة، أن المسافر الذي أعلنت الحكومة البلجيكية في وقت سابق من اليوم عن تشخيص إصابته بالسلالة  B1.1.529، عاد إلى البلاد من مصر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وظهرت أعراض العدوى لديه في 22 نوفمبر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك قد أكد اليوم تشخيص المتحور الجديد الذي بدأ تفشيه في إفريقيا الجنوبية لدى مسافر لم يخضع للتطعيم عاد إلى البلاد من الخارج، وهذا يعد أول حالة للإصابة بالطفرة الجديدة في أوروبا.

وهرعت العديد من الدول على تعليق حركة المسافرين مع دول جنوب إفريقيا، في ظل تفشي المتحور الجديد الذي يعد أكثر خطورة من سابقيه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها "تتابع من كثب" المتحور الجديد وستعقد اجتماعا طارئا اليوم لتحديد خطورته.

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