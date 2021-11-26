شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يدعو دول (الكومسيك) الى تنظيم معرض دولي في فلسطين

وزير الاقتصاد يدعو دول (الكومسيك) الى تنظيم معرض دولي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي(الكومسيك)، الى تنظيم معرض دولي للمنتجات والسلع الإسلامية على ارض دولة فلسطين، وتعزيز استراتيجيته الحكومة الفلسطينية في الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

جاء ذلك خلال المشاركة في النسخة الثامنة لمعرض إكسبو لمنتجات الحلال "القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي افتتح في مركز إسطنبول للمعارض ويستمر حتى 28 تشرين الثاني الجاري.

ويتضمن المعرض الذي تشارك فيه شركات فلسطينية شركات دولية في مجال المواد الغذائية والتمويل والسياحة ومستحضرات التجميل، والنشر والتعليم، ومن المتوقع أن يشارك فيه زوار من أكثر من 25 دولة مختلف القطاعات.

واعتبر الوزير المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض رسالة تحدٍ وإصرار على الاستمرار في الاندماج في المجتمع الدولي، والحرض على تطوير العلاقات الثنائية وبناء شراكات مميزة، وتأكيدا على استمرار جهودنا لتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الوزير الى جانب ما يعانيه العالم جراء تفشي الجائحة، فقد أضاف الاحتلال الإسرائيلي آثارا اقتصادية واجتماعية على المجتمع الفلسطيني برمته، وقد كان العدوان الأخير على قطاع غزة دليلا اخرا على الاستمرار في ممارسات الاحتلال غير القانونية والتعسفية، وانتهاكاته لجميع قرارات الشرعية الدولية.

واستعرض الوزير في كلمته الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لتوفير البيئة المناسبة لتسهيل مهمة القطاع الخاص في تحسين الاقتصاد الوطني في مقدمتها تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لتحسين بيئة البدء بالأعمال وتشجيع الاستثمار، منها المصادقة على قانون الشركات علاوة على إدخال إجراءات ميسرة من شأنها إتاحة التسجيل الالكتروني، و إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال.

وأشار الوزير الى دمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية و تفعيل النافذة الموحدة من أجل توحيد الإجراءات أمام المستثمرين، ويتم حاليا إعداد القانون الخاص بتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

واعرب الوزير عن تقديره لقرار الرئيس أردوغان باعتبار مدينة جنين الصناعية هي المنطقة الصناعية التركية رقم ( 1 ) خارج تركيا، وأن يتم منح المستثمرين الأتراك في فلسطين ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا.

وحول التطورات الحاصلة في مدينة جنين الصناعية بين الوزير انه جاري العمل على استكمال تنفيذ اعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية لمنطقة جنين الصناعية الحرة ، من قبل هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بالتعاون مع البنك الألماني للتنمية KFW،ونتطلع إلى سرعة الإنجاز في المنطقة الصناعية من قبل المطور التركي شركة Tobbis لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية بالمنطقة الصناعية.

وشدد العسيلي على أهمية تجسيد الشراكة الحقيقية في هذه المنطقة بين قطاعنا الخاص الفلسطيني والتركي، للاستثمار في المنطقة الصناعية والاستفادة من المعاملة التفضيلية في دخول الأسواق الاقليمية والدولية بناء على الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع دولة فلسطين.

واكد على اهمية الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها الحكومة وفقا لعقد الحوافز في قطاع الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها.

واعرب العسيلي عن شكره لجهود القائمين على اكسبو حلال وعلى الفرصة التي يقدمونها من أجل ضمان مشاركة قطاعنا الخاص الفلسطيني، ولجهود طاقم سفارة دولة فلسطين في جمهورية تركيا، ممثلة بسفير دولة فلسطين فائد مصطفى على جهوده من أجل الترتيب لمشاركة القطاع الخاص، والترتيب للقاءات أعمال ثنائية بين القطاع الخاص الفلسطيني .

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