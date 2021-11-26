شؤون فلسطينية

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة نحو 17 منهم بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتقمع قوات الاحتلال على مدار الأسابيع المتتالية المسيرة الأسبوعية التي تنظم في بيت دجن، وتدعو إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، باتجاه الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.






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