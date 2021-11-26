شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تٌطالب الادارة الأمريكية بخطوات عملية لحماية حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية تٌطالب الادارة الأمريكية بخطوات عملية لحماية حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مستوطنة كريات أربع بالخليل على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة.

واعتبرت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنّها امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل وفي الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ القيام بزيارة للمستوطنة للمشاركة في احتفال عيد الأنوار، ونيته اضاءة شمعة العيد في الحرم الابراهيمي الشريف وباحاته، في خطوة استفزازية مرفوضة.

يذكر أن هذه المصادقة تأتي أيام قليلة بعد الاعلان عن بناء 11 الف وحدة استيطانية جديدة على اراضي مطار قلنديا الفلسطيني، وسط محاولات اسرائيلية تضليلية رسمية للرأي العام وللمسؤولين الدوليين بشأن عدم المصادقة على هذه الوحدات، في حين أن عمليات استيطانية ضخمة تجري على قدم وساق في مطار قلنديا من اجل انجاز البنية التحتية المطلوبة لانجاز هذا المشروع الاستيطاني التوسعي.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة في كريات اربع، وتحذر من المحاولات الاسرائيلية الرسمية الهادفة الى تشتيت الاهتمام الدولي في القضية الفلسطينية والرافض للاستيطان نحو اتجاهات اقليمية اخرى، خاصة نتائج وتداعيات البناء الاستيطاني على فرصة تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، الذي يتعرض لأبشع عملية تخريب ناتجة عن ممارسات الاحتلال الاستعمارية ومواصلة سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها، في عملية ضم زاحف ومتسارع للضفة الغربية المحتلة، مما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الامريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف الى اجراءات عملية وافعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال واجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

ودعت الدول بوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الارهاب لديها، بما في ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم وعناصرهم الارهابية المسلحة.

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