دولي

بينت: "إسرائيل" على وشك إعلان حالة الطوارئ

بينت: "إسرائيل" على وشك إعلان حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الجمعة، على أنّ "إسرائيل" على وشك إعلان حالة الطوارئ، وذلك لاكتشاف إصابات بالمتحور الجديد من "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقب لقاء مع المسؤولين في وزارة الصحة "الإسرائيلية"، حول انتشار سلالة "كورونا" الجديدة.

وقال بينت: "المتحور الجديد معدي للغاية، وبوتيرة أسرع من متحور دلتا، ونستمد حاليًا معلوماتنا من الجهاز الصحي في جنوب أفريقيا، ولكن لا نمتلك كل المعلومات المطلوبة بعد"، مُطالبًا الجميع الاستعداد والانخراط الكامل في العمل على مدار الساعة.

وتابع: "تم اكتشاف 5 إصابات بالمتحور الجديد، ونتوقع المزيد وأجهزتنا على أهبة الاستعداد"، مُشيرًا إلى أنّه لن يتم فرض أيّ قيود على النظام التعليمي في الوقت الحالي.

وشدّد بينت على أنّ كل الدول الإفريقية محددة على أنّها دول حمراء.

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