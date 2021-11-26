شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر طبية بوقوع 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال المواجهات المستمرة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضحت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. 

 وامتدت المواجهات الى شوارع القرية وفي محيط مسجد عمر بن الخطاب حيث أشعل الشبان إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وانطلقت مسيرة كفر قدوم مطلع يوليو تموز عام 2011 للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيًا.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وتنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

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