"القبة الحديدية الهدف".. الكشف عن أولى الأسلحة التي يعتزم المغرب الحصول عليها من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشفت محطة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، عن النوعية الأولى من الأسلحة التي يرغب المغرب في الحصول عليها على إثر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري.وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن المغرب ناقش مسألة الحصول على أسلحة من صنع إسرائيلي، ويتعلق الأمر بطائرات بدون طيار، وأنظمة مضادة للصواريخ، إضافة إلى تحديث بعض طائراته المقاتلة بتقنيات إسرائيلية وفق ما جاء على لسان الإذاعة الإسرائيلية.وقالت: "يبدو من خلال نوعية الأسلحة الأولى التي يعتزم المغرب الحصول عليها من إسرائيل، أنه يركز على الأسلحة المتطورة التي تعمل بالتقنيات عن بعد، نظرا لكونها تُقلل من الخسائر البشرية خلال النزاعات والحروب، إضافة إلى كونها أكثر فعالية ودقة في عمليات ضرب الأهداف".وأضافت (كان): "يُلاحظ في العامين الأخيرين، أن المغرب ركز في تحديث ترسانته العسكرية، بالاعتماد على آخر الاختراعات الموجودة في صناعة الأسلحة في العالم، ومن أبرزها الطائرات المسيرة عن بعد، حيث وقع المغرب عدد من الصفقات للحصول على عدد مهم منها".ووفق ما تم الكشف عنه من معطيات سابقة، فإن المغرب يمتلك حاليا 13 طائرة بدون طيار من صنع تُركي، إضافة إلى 3 طائرات بدون طيار من صنع إسرائيلي، مع توقيعه على اتفاق الحصول على 4 طائرات بدون طيار من صنع أمريكي لم يتوصل بها إلى حدود الساعة.كما عزز المغرب في السنوات الأخيرة من قدراته الدفاعية، بتوقيع العديد من صفقات الحصول على أنظمة الدفاع، مع عدد من الدول، كالصين وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى رغبته في الحصول على نظام "القبة الحديدية" الدفاعي الذي تقف إسرائيل وراء صنعه.