الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات "حانوكا" من المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" افتتاح احتفالات ما يسمى بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، بإضاءة الشمعة الأولى في المسجد الإبراهيمي بالخليل.وقالت صحيفة (هآرتس): إن "هرتسوغ" سيشارك بإضاءة الشمعة من المسجد الإبراهيمي.ويرى المتابعون أن هرتسوغ يريد إثباتا إضافيًا على ضم الخليل المحتلة إلى دولة الاحتلال، بحكم الأمر الواقع.وتزامن الإعلان عن اقتحام هرتسوغ للخليل مع إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".