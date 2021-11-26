الاحتلال يفرج عن الأسير مالك اشتية بعد اعتقال إداري لـ 9 أشهر

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الخميس، عن الأسير الطالب مالك اشتية من قرية تل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال إداري استمر عدة أشهر.وبتاريخ 2/3/2021 اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح الوطني مالك اشتية، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وجددت اعتقاله لاحقاً لمدة 3 شهور.وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال "اشتية" بعد مداهمة منزل عائلته، ونقلته إلى التحقيق في مركز بتاح تكفا، ليمضي 9 شهور في الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنه الليلة الماضية.والأسير المحرر اشتية طالبٌ في كلية الهندسة الصناعية في جامعة النجاح الوطنية، وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة.واشتية هو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى ما يقارب 6 أعوام في سجون الاحتلال، الأمر الذي أخر تخرجه من الجامعة لسنوات.