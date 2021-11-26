شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير مالك اشتية بعد اعتقال إداري لـ 9 أشهر

الاحتلال يفرج عن الأسير مالك اشتية بعد اعتقال إداري لـ 9 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
 أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الخميس، عن الأسير الطالب مالك اشتية من قرية تل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال إداري استمر عدة أشهر.

 وبتاريخ 2/3/2021 اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح الوطني مالك اشتية، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وجددت اعتقاله لاحقاً لمدة 3 شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال "اشتية" بعد مداهمة منزل عائلته، ونقلته إلى التحقيق في مركز بتاح تكفا، ليمضي 9 شهور في الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنه الليلة الماضية.

والأسير المحرر اشتية طالبٌ في كلية الهندسة الصناعية في جامعة النجاح الوطنية، وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة.

واشتية هو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى ما يقارب 6 أعوام في سجون الاحتلال، الأمر الذي أخر تخرجه من الجامعة لسنوات.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تٌطالب الادارة الأمريكية بخطوات عملية لحماية حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية تٌطالب الادارة الأمريكية بخطوات عملية لحماية حل الدولتين

شاهر سعد يندد بالسماح للطلاب اليهود بتلق دروس تعليمية في ساحات الأقصى

شاهر سعد يندد بالسماح للطلاب اليهود بتلق دروس تعليمية في ساحات الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بينهم صحفيون بمواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بينهم صحفيون بمواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات &#34;حانوكا&#34; من المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات "حانوكا" من المسجد الإبراهيمي

3 وفيات و210 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

3 وفيات و210 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات &#34;حانوكا&#34; من المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات "حانوكا" من المسجد الإبراهيمي

الإحتلال يرفض طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد طافش

الإحتلال يرفض طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد طافش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهر سعد يندد بالسماح للطلاب اليهود بتلق دروس تعليمية في ساحات الأقصى

شاهر سعد يندد بالسماح للطلاب اليهود بتلق دروس تعليمية في ساحات الأقصى

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

الاحتلال يفرج عن الأسير مالك اشتية بعد اعتقال إداري لـ 9 أشهر

الاحتلال يفرج عن الأسير مالك اشتية بعد اعتقال إداري لـ 9 أشهر

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات &#34;حانوكا&#34; من المسجد الإبراهيمي

الاحتلال يقرر إطلاق احتفالات "حانوكا" من المسجد الإبراهيمي

الإحتلال يرفض طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد طافش

الإحتلال يرفض طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد طافش

رضوان يدعو الجماهير للتصدي لخطوة رئيس الاحتلال الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي

رضوان يدعو الجماهير للتصدي لخطوة رئيس الاحتلال الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي

إصابة صحفي بـ&#34;المطاط&#34; وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابة صحفي بـ"المطاط" وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع كارثة غرق المركب شمال فرنسا

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا تتابع كارثة غرق المركب شمال فرنسا

منوعات

شاهد: مهرجان كبير يقدم إعتذار رسمي لإيهاب توفيق

شاهد: مهرجان كبير يقدم إعتذار رسمي لإيهاب توفيق

شاهد: حمو بيكا يشن هجوم حاد على هاني شاكر

شاهد: حمو بيكا يشن هجوم حاد على هاني شاكر

إغماء بسمة وهبة على الهواء مباشرة بسبب هذه الإعلامية

إغماء بسمة وهبة على الهواء مباشرة بسبب هذه الإعلامية

شاهد: نوال الكويتية لهدى حسين &#34;فيكي جنّي&#34;

شاهد: نوال الكويتية لهدى حسين "فيكي جنّي"

شاهد: محامي يقدم بلاغ جديد ضد محمد رمضان بنشر الإباحية والألفاظ البذيئة

شاهد: محامي يقدم بلاغ جديد ضد محمد رمضان بنشر الإباحية والألفاظ البذيئة

شاهد: مخرج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يوجّه رسالة غامضة بعد انتهاء العمل

شاهد: مخرج مسلسل "الهيبة" يوجّه رسالة غامضة بعد انتهاء العمل

للمرة الأولى.. أصالة نصري توضح سبب انفصالها عن طارق العريان

للمرة الأولى.. أصالة نصري توضح سبب انفصالها عن طارق العريان

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

ماذا علق نقيب الممثلين أشرف زكي على إحالة محمد رمضان للتحقيق؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

طليقة شهاب جوهر في هجوم عنيف.. ماذا قالت؟

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

دعماً لفلسطين.. ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (ملكة جمال الكون)

عربي

منظمة تحذر المغرب من اختراق إسرائيل للأمن القومي للملكة تحت غطاء التطبيع

منظمة تحذر المغرب من اختراق إسرائيل للأمن القومي للملكة تحت غطاء التطبيع

الأردن يطلب من رعاياه في إثيوبيا مغادرتها &#34;في أقرب فرصة&#34;

الأردن يطلب من رعاياه في إثيوبيا مغادرتها "في أقرب فرصة"

السعودية تسمح بالسفر المباشر من 6 دول

السعودية تسمح بالسفر المباشر من 6 دول

انتخاب هذه الشخصية العربية رئيساً لشرطة (الانتربول).. فمن هو؟

انتخاب هذه الشخصية العربية رئيساً لشرطة (الانتربول).. فمن هو؟