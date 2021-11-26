ذُعر في إسرائيل بسبب متحور (كورونا) الجديد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة بالمتحورة الجنوب أفريقية الجديدة لفيروس كورونا "بوتسوانا"، لدى شخص عاد من ملاوي. واضافت الوزارة أن توجد شبهات حيال إصابة شخصين آخرين عادا إلى البلاد وينتظران نتائج فحوصات ويتواجدان في حجر صحي.وقالت الوزارة، إن الثلاثة تلقوا تطعيمات ضد كورونا، لكن يجري التحقق من تفاصيل تطعيمهم. كما يجري التحقق من احتمال مخالطتهم مع أشخاص آخرين.ويعبر الباحثون عن قلق كبير حيال هذه المتحورة، خاصة بسبب عدد طفراتها المرتفع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد قدرته على انتشار العدوى وأن يشكل خطرا غير مألوف على جهاز المناعة.وقالت القناة 12: ذعر متحور كورونا جديدة: العاملة الأجنبية التي أعلن إصابتها بمتحور كورونا الجديد B.1.1.529 تبلغ من العمر 34 عامًا جاءت إلى البلاد من ملاوي عبر جنوب إفريقيا ودبي، تم إخطارها بأنها بحاجة إلى الدخول في العزل ولم يتم إخطارها بأنها مصابة كورونا.وأضافت القناة: "وفقًا لوزارة الصحة استقلت السيدة سيارة أجرة إلى فندق في تل أبيب ونامت طوال الليل هناك ثم استقلت حافلة إلى إيلات إلى منزل صديقتها، بعد ذلك صدر أمر لسيارة إسعاف بإجلائها إلى العزل بالتنسيق معها، لكنها اختفت وعرّفت بأنها "مفقودة"، ثم تمكنت الشرطة من ضبطها في فندق بإيلات".بدوره، قال رئيس الوزراء بينت: إن "المتحور الجديد معدٍ للغاية ويعدي بوتيرة أسرع من متحور دلتا، نستمد حاليا معلوماتنا من الجهاز الصحي في جنوب أفريقيا ولكن لا نمتلك كل المعلومات المطلوبة بعد، نحن الآن على وشك حالة طوارئ وأطلب الجميع الاستعداد والانخراط الكامل في العمل على مدار الساعة".وأضاف بينيت في مؤتمر صحفي: "المتحور الجديد من جنوب إفريقيا مقلق للغاية، من الأفضل أن نتصرف بسرعة والآن وإلا سيكون لذلك ثمن على الاقتصاد، أوصي بعدم السفر إلى الخارج في هذه المرحلة - ستحدد قيادة الجبهة الداخلية جميع من جاؤوا خلال الأسبوع من الدول الإفريقية وستطلب منهم الخضوع للعزل على الفور، كما سيمنع استقبال الأجانب من تلك الدول باستثناء دول شمال أفريقيا".