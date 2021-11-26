الإحتلال يرفض طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد طافش



و يذكر أن النائب طافش، أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وأمضى في سجونها أكثر من 14 عاما

حتى اللحظة.





رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الخميس، طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق النائب خالد إبراهيم طافش من بيت لحم.وأفادت مكتب إعلام الأسرى أن رفض الاحتلال الاستئناف على قرار الإداري يفتح الباب لتجديد الإداري له لمرات إضافية، علما أنه معتقل منذ عام.وكانت قد مددت محاكم الاحتلال مطلع شهر أكتوبر الماضي الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالد طافش للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة أشهر.و بتاريخ 8/6/2021 جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب الأسير خالد طافش، بعد اعتقاله بتاريخ 8/12/2020،إثر دهم وتفتيش منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم.