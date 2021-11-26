رضوان يدعو الجماهير للتصدي لخطوة رئيس الاحتلال الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن عزم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إضاءة الشمعة الأولى بمناسبة ما يسمى بـ"عيد الأنوار" التلمودي في المسجد الإبراهيمي في الخليل يوم الأحد القادم، يمثل استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء.ودعا رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والأهالي في مدينة الخليل، إلى التصدي لهذه الخطوة الاستفزازية ومواجهة الاعتداء على المسجد الإبراهيمي.كما دعا رضوان، الاهالي في مدينة القدس وفلسطينيي 1948، إلى الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء محاولات الاحتلال تهويد حائط البراق بنصب شمعدان ضخم في ساحة البراق استعدادا للاحتفال بما يسمى بعيد الأنوار.وقال: "إن المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض"، مضيفا: "ندعو جماهير أمتنا الإسلامية إلى القيام بواجبها للدفاع عن المسجد الأقصى، ودعم وإسناد أهلنا في بيت المقدس والخليل وفلسطين".