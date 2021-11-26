إصابة صحفي بـ"المطاط" وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.وأضاف: إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما يتعمدون استهداف الصحفيين.يشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.