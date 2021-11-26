غزة: حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 624 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1640، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 186849، منها 1339 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى تعافي 190 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 183870 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 50، منها 36 حالة خطرة.