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دولي

(يديعوت) تكشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس الإسرائيلي في منزل غانتس

(يديعوت) تكشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس الإسرائيلي في منزل غانتس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة،  في تحقيق جديد حول عومري غورن الجاسوس الإسرائيلي لإيران في بيت وزير الجيش بيني غانتس.

وذكرت الصحيفة أن "الجاسوس كان على استعداد لبيع أسرار إسرائيل لطهران مقابل 7000 دولار فقط".

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عومري غورن كان يعمل، قبل عامين، عامل نظافة في منزل غانتس، حينما نجح قراصنة في اختراق هاتف رئيس حزب "أزرق أبيض" فور توليه زعامة الحزب الإسرائيلي الذي دخل عالم السياسة مؤخرا، ما يعني أن الجاسوس الإيراني هو الذي منح القراصنة حق الوصول والتمكن من هاتف غانتس.
 
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، رام بن باراك، دعوته إلى لجنة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة الإخفاق الأمني ​​الذي تم اكتشافه في منزل غانتس.
 
وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد ذكرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة للجنرال بيني غانتس، وتحمله المسؤولية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز "الموساد" أن هناك حالة من الفشل الذريع خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، إن وجوده داخل منزل وزير الحرب الإسرائيلي مخاطرة حقيقية.

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