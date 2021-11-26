مواجهات في العروب والاحتلال يعتقل عدة مواطنين بينهم مريض ونجله

رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من الضفة والقدس.وذكرت مصادر محلية أن الشباب الثائر في مخيم العروب تصدى لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة.بالتزامن مع ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين من الضفة والقدس بينهم مواطن ونجله من طولكرم.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عرفة بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الدهيشة، بينما اعتقلت قوة أخرى ثلاثة شبان بعد توقيف مركبتهم، عند المدخل الغربي لبلدة بيت فجار.وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال موظف الأوقاف في المسجد الأقصى خميس شحادة واقتادته الى التحقيق، فيما اعتقلت الفتى محمد علي الغول (17عامًا) من حي رأس العامود ببلدة سلوان والشبان نصري غنايم وأحمد صلاح ومالك محيسن من مخيم شعفاط.وطالت الاعتقالات المواطن حاتم فقهاء 55 عاماً ونجله قسام، بعد مداهمة منزلهما في بلدة كفر اللد شرق طولكرم.