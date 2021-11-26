منظمة تحذر المغرب من اختراق إسرائيل للأمن القومي للملكة تحت غطاء التطبيع

رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشعبالمغربى بمختلف اطياف وكذلك الهيئات الحزبية والسياسية والشعبية والنقابات والهيئات الحقوقية والاعلامية بالضغط على الحكومة المغربية لالغاء كافة الاتفاقيات الدفاعية والعسكرية التى ابرمتها المغرب مع اسرائيل مؤخرا بعد زيارة وزير الجيش الاسرائيلى للمغرب بينى غانتس.واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائي والباحث السياسي ان المغرب لن تستفيد من جراء الاتفاقيات الدفاعية والعسكرية مع اسرائيل فالامارات ابرمت اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل ورغم ذلك قامت اسرائيل بالضغط على واشنطن لمنع بيع طائرات اف 35 للاماراتواضافت المنظمة ان كافة الدول التى ابرمت اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل لم تقم بتوقيع اية اتفاقيات دفاعية أو عسكرية مع إسرائيل ومن بينها مصر والاردن وكانت من اوائل الدول التى وقعت اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربةوحذرت المنظمة المغرب من اختراق اسرائيل للمغرب والامن القومى للمملكة المغربية تحت غطاء الاتفاقيات العسكرية والدفاعية الامر الذى سيشكل خطرا على وحدة وامن المغرب بالمستقبل رغم اتفاقيات التطبيع المبرمة مع اسرائيل كما حذرت مناستغلال اسرائيل لثروات الشعب المغربى تحتغطاء الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.